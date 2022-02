Dopo il pareggio casalingo rimediato contro l’Elche CF in campionato, il Real Madrid si prepara ad affrontare l’Athletic Bilbao nei quarti di finale di Coppa del Re. Athletic Bilbao-Real Madrid si prospetta un match interessante tra due compagini che si daranno battaglia per accedere alle Semifinali di questa importante competizione nazionale. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 16 Gennaio di quest’anno, quando i ‘blancos’ si sono imposti per 2-0 nella finale di Supercoppa di Spagna. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Athletic Bilbao-Real Madrid, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere Coppa del Re.



Athletic Bilbao-Real Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere Coppa del Re

Athletic Bilbao-Real Madrid, match valido per i quarti di finale di Coppa del Re, si giocherà allo Stadio San Mames di Bilbao a partire dalle ore 21.30 di Giovedì 3 Febbraio 2022. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia della partita ma seguiranno aggiornamenti. Per restare comunque aggiornati sugli sviluppi e sul risultato del quarto di finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Real Madrid si consiglia di seguire i profili dei social network (Facebook, Twitter, Instagram) delle due compagini. Per Athletic Bilbao-Real Madrid al momento non è previsto quindi né la diretta tv in chiaro su TV 8 né lo streaming gratis.