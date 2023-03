Barcellona causa alla UEFA – Un vero e proprio caos quello che sta coinvolgendo numerosi top club europei, tra frodi e debiti la situazione è sempre più complessa. In Spagna rischia grosso il Barcellona per l’ormai noto caso Negreria.

La UEFA starebbe valutando l’esclusione del club catalano alla partecipazione alle prossime coppe europee, quindi l’esclusione dalla Champions League. Una decisione durissima che potrebbe anche essere un sorta di “vendetta” per l’ormai noto caso della Super League di cui il Barcellona era uno degli artefici principali.

Dal canto suo il club spagnolo ha già fatto sapere che in tal caso sarebbe pronto a procedere con una causa milionaria nei confronti della UEFA. Come riportato da El Mundo Deportivo, il Barca potrebbe chiedere al massimo organismo calcistico europeo un risarcimento di oltre 100 milioni di euro. Una cifra pari a quelli che sarebbero i mancati introiti del club balugrana in caso di mancata partecipazione alla Champions League. In sostanza secondo il portale spagnolo la Uefa prima di prendere qualsiasi decisione dovrebbe attendere prima la decisione dei tribunali spagnoli, che non arriverà certamente in tempi brevi.