Liga, dove vedere Barcellona-Real Madrid: diretta tv e streaming

Domenica 19 marzo alle ore 21:00 al Camp Nou di Barcellona va in scena il quarto Clasico della stagione, ecco dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming live.

Si sono già affrontate tre volte in stagione il Barcellona di Xavi e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Se nel primo caso sono stati i blancos a spuntarla per 3-1 in campionato, forti anche dell’onda lunga della scorsa stagione, dopo c’è stato soltanto il Barcellona. Vittoria per 3-1 nella finalissima di SuperCoppa Spagnola e vittoria al Bernabeu per 1-0 nella semifinale d’andata (ritorno il 5 aprile) della Coppa del Re.

Un andamento che ricalca la stagione che stiamo vivendo. Un Barcellona ritrovato che si sta avviando alla conquista della Liga (9 i punti di vantaggio proprio sul Real), che ha già alzato la SuperCoppa e che può sfruttare il ritorno casalingo in Coppa del Re. L’unica manifestazione in controtendenza, come spesso è accaduto, è la Champions League. Barcellona eliminato ai gironi (dall’Inter di Inzaghi) e Real Madrid brillantemente qualificato ai quarti di finale.

Le probabili formazioni del Clasico

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Allenatore: Xavi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

Allenatore: Ancelotti.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti deve vincere la sfida se vuol riaprire la Liga. Al Barcellona potrebbe bastare anche un pari per mantenere i 9 punti di vantaggio. E’ ovvio che in caso di vittoria blaugrana e con il Real a -12 l’ipoteca sulla conquista del titolo sarebbe scontata.

Dove vedere il Clasico Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming live

Barcellona-Real Madrid si giocherà domenica 19 marzo alle ore 21:00 presso lo stadio Camp Nou di Barcellona. Sarà possibile seguire il match in esclusiva su DAZN. In alternativa si potrà guardare l’incontro in streaming live sempre su DAZN, scaricando l’apposita app per ogni tipo di dispositivo mobile.

