Coppa del Re, le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Mercoledì 5 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa del Re tra Barcellona-Real Madrid. Le due compagini, guidate da Xavi e Carlo Ancelotti, si sfideranno al Camp Nou di Barcellona, in Spagna.

Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid: come arrivano le due squadre

Il Barcellona si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in Liga. I blaugrana, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro il Real Madrid ed hanno vinto anche in trasferta per 0-4 contro l’Elche. Il Real Madrid invece si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I blancos, infatti, hanno perso in trasferta per 2-1 contro il Barcellona ed hanno vinto in casa per 6-0 contro il Valladolid. La gara d’andata tra le due squadre è terminata col risultato di 0-1 per la squadra di Xavi.

Coppa del Re, probabili formazioni Barcellona-Real Madrid

Le probabili formazioni del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa del Re tra Barcellona-Real Madrid. Ecco le scelte di Xavi e Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Araujo, Marcos Alonso,Balde; Busquets, Kessie, Sergi Roberto; Raphinha, Lewandowski, Gavi. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Kroos, Modric: Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.