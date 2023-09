Barcellona-Real Betis, dove vedere la gara di LaLiga: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Tutti i gol della 4° giornata

La quinta giornata de LaLiga 2023/24 offre, al sabato sera, la sfida tra i "Blaugrana" e il Real Betis. Allo "Estadio Olimpico Lluis Companys" di Barcellona, la squadra di Xavi affronta in casa il Real Betis di Manuel Pellegrini. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Barcellona-Real Betis: dove vedere la gara della quinta giornata de LaLiga 2023/24? Si giocherà allo "Estadio Olimpico Lluis Companys" di Barcellona. Calcio d'inizio in programma sabato 16 settembre 2023, alle ore 21:00.

LUOGO BARCELLONA, "Estadio Olimpico Lluis Companys" DATA 16 settembre 2023 ORE 21:00

Barcellona-Real Betis, dove vedere la gara

Barcellona-Real Betis viene trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console);

Telecronaca DAZN affidata a Luca Farina.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN

Barcellona-Real Betis, le probabili formazioni

BARCELLONA



4-3-3



Probabile Formazione REAL BETIS



4-2-3-1



Probabile Formazione 1

Marc-Andre ter Stegen 13

Rui Silva 2

Joao Cancelo 2

Hector Bellerin 15

Andreas Christensen 19

Luiz Felipe 23

Jules Kounde 6

German Pezzella 3

Alejandro Balde 3

Juan Miranda 18

Oriol Romeu 21

Marc Roca 6

Gavi 5

Guido Rodriguez 21

Frenkie De Jong 10

Ayoze Perez 27

Lamine Yamal 22

Isco 7

Ferran Torres 17

Rodri 9

Robert Lewandowski 12

Willian Jose

Coach



Xavi

Coach



Manuel Pelllegrini

Gli indisponibili

BARCELLONA



Indisponibili REAL BETIS



Indisponibili Ilkay Gundogan Nabil Fekir Ronald Araujo Claudio Bravo Pedri William Carvalho - Aitor Ruibal

La GOL COLLECTION della 4° giornata de LaLiga | DAZN Highlights