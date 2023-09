Barcellona-Siviglia, dove vedere la gara di LaLiga: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

L'ottava giornata di "LaLiga EA Sports" 2023/24 offre, nell'anticipo del venerdì, la sfida tra i "Blaugrana" ed il Siviglia. Allo "Estadio Olimpico Lluis Companys" di Barcellona, la squadra di Xavi affronta quella allenata da Jose Luis Mendilibar. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Barcellona-Siviglia: dove vedere la gara valida per "LaLiga EA Sports" 2023/24? Si gioca allo "Estadio Olimpico Lluis Companys" di Barcellona (Montjuic). Calcio d'inizio in programma venerdì 29 settembre 2023, alle ore 21:00.

EVENTO Barcellona-Siviglia, LaLiga EA Sports 2023/24 LUOGO Barcellona (Montjuic), "Estadio Olimpico Lluis Companys" DATA Venerdì 29 settembre 2023 ORE 21:00

Barcellona-Siviglia: dove vedere la gara?

Barcellona-Siviglia viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console), con 2 dispositivi diversi contemporaneamente, fino a un massimo di 6.

Telecronaca DAZN affidata a Stefano Borghi.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN

BARCELLONA SIVIGLIA











Barcellona-Siviglia: le probabili formazioni, gli indisponibili e la presentazione (con aggiornamenti)

BARCELLONA



4-3-3



Probabile formazione SIVIGLIA



4-2-3-1



Probabile formazione 1

Marc-Andre ter Stegen 13

Orjan Nyland 2

Joao Cancelo 16

Jesus Navas 15

Andreas Christensen 22

Loic Bade 23

Jules Kounde 6

Nemanja Gudelj 3

Alejandro Balde 3

Adria Pedrosa 22

Ilkay Gundogan 20

Fernando 6

Gavi 18

Djibril Sow 21

Frenkie De Jong 7

Suso 14

Joao Felix 17

Erik Lamela 7

Ferran Torres 11

Dodi Lukebakio 9

Robert Lewandowski 15

Youssef En Nesyri Coach



Xavi Coach



Jose Luis Mendilibar

BARCELLONA



Indisponibili SIVIGLIA



Indisponibili Frenkie De Jong Mariano Diaz Pedri Marcao - Marcos Acuna - Tanguy Nianzou

L'ottava giornata di "LaLiga EA Sports 2023/24" offre un bellissimo incontro tra due delle formazioni più titolate al mondo negli ultimi 20 anni. Il Barcellona di Xavi è pronto ad ospitare il Siviglia di Mendilibar, dopo un tour de force che ha visto tutte le squadre del massimo campionato spagnolo giocare tre gare in sette giorni. Al Barcellona non riesce la prima mini fuga stagionale per staccarsi in classifica, incappando in un 2-2 sull'insidioso terreno del Maiorca. Il primo posto resta provvisoriamente a 17 punti ma c'è il Real Madrid alle calcagna.

Il Siviglia, dopo un deludente e preoccupante avvio di campionato, riesce a portare il sorriso annientando a domicilio l'Almeria con un ineccepibile 5-1, ultimo in classifica a 2 punti. La squadra del bomber En Nesyri sale a quota 7 punti e prova a ripartire per recuperare terreno.

Gara tutt'altro che scontata, con tanta qualità in campo che regalerà un grande spettacolo da vivere tutto su DAZN!

