LaLiga, Atletico Madrid-Real Madrid: probabili formazioni. Le scelte di Simeone e Ancelotti. Le ultime della gara

In programma la gara valevole per la sesta giornata de "LaLiga EA Sports" 2023/24. Atletico Madrid e Real Madrid si affrontano oggi, domenica 24 settembre, alle ore 21:00, allo "Estadio Wanda Metropolitano" di Madrid . Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Diego Pablo Simeone e Carlo Ancelotti.

Atletico Madrid-Real Madrid: le probabili formazioni che si affrontano nella gara in programma oggi, domenica 24 settembre 2023, ore 21:00, allo "Estadio Wanda Metropolitano" di Madrid, valida per la sesta giornata de "LaLiga EA Sports" 2023/24. Ecco le novità sulle due compagini guidate, rispettivamente, da Diego Pablo Simeone e Carlo Ancelotti.

ATLETICO MADRID REAL MADRID







Probabile formazione 13

Jan Oblak 25

Kepa Arrizabalaga 15

Stefan Savic 20

Francisco Garcia 2

Jose Maria Gimenez 4

David Alaba 22

Mario Hermoso 22

Antonio Rudiger 16

Nahuel Molina 17

Lucas Vazquez 14

Marcos Llorente 18

Aurelien Tchouameni 8

Saul Niguez 10

Luka Modrić 12

Lino 15

Federico Valverde 10

Angel Correa 5

Jude Bellingham 19

Alvaro Morata 14

Joselu 7

Antoine Griezmann 11

Rodrygo Coach



Diego Pablo Simeone Coach



Carlo Ancelotti

ATLETICO MADRID



Indisponibili REAL MADRID



Indisponibili Reinildo Mandava Eder Militao Thomas Lemar Arda Guler Pablo Barrios Thibaut Courtois Rodrigo De Paul Dani Carvajal Caglar Soyuncu -

Arriva il giorno più atteso de "LaLiga EA Sports" 2023/24, quello del "Derbi Madrileño": Atletico Madrid e Real Madrid si affrontano nel primo dei due incontri di campionato. Il Wanda Metropolitano sarà lo splendido teatro per una gara che si presenta come primo vero test per scrivere il futuro delle due squadre nella stagione in corso.

Archiviata la prima giornata di UEFA Champions League per entrambe (pareggio per l'Atletico con la Lazio fuori casa per 1-1 e vittoria del Real in casa contro l'Union Berlino per 1-0), la squadra di Diego Pablo Simeone sta mostrando diverse criticità sul proprio rendimento nel massimo campionato spagnolo. Su cinque gare disputate sono 7 i punti totalizzati dai "Colchoneros", già un forte distacco se si considera che i "Blancos" di Carlo Ancelotti ne hanno più del doppio dei propri avversari odierni: 15.

Questa è la grande occasione per dimostrare il proprio valore e per dare un chiaro segnale a questa stagione. Attualmente, la prima posizione è occupata, in concomitanza con 16 punti, dal sorprendente Girona e dal Barcellona, quest'ultimo reduce dalla vittoria incredibile di ieri contro il Celta Vigo, in rimonta di 3 reti in 8 minuti.

Sul fronte Atletico, "El Cholo" è costretto a rivedere alcune soluzioni nella propria formazione iniziale, condizionata dallo stato di salute di Rodrigo de Paul che non riuscirà a recuperare anche in vista di questa gara. Confermato il fedele 3-5-2, con Saul a gestire le redini del centrocampo di supporto alla coppia di attacco composta da Alvaro Morata e Antoine Griezmann.

Su quello del Real, Ancelotti è pronto, nuovamente, a dare "carta bianca" all'indemoniato Jude Bellingham, con la compagnia del numero 10 Luka Modric in mediana. Panchina, invece, per Toni Kroos.

