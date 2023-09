Real Madrid-Real Sociedad, dove vedere la gara di LaLiga: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La quinta giornata de LaLiga 2023/24 offre, nel posticipo serale della domenica sera, la sfida tra i "Blancos" e la Real Sociedad. Allo "Estadio Santiago Bernabeu" di Madrid, la squadra di Ancelotti affronta in casa quella di Imanol Alguacil. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Real Madrid-Real Sociedad: dove vedere la gara della quinta giornata de LaLiga 2023/24? Si giocherà allo "Estadio Santiago Bernabeu" di Madrid. Calcio d'inizio in programma domenica 17 settembre 2023, alle ore 21:00.

EVENTO Real Madrid-Real Sociedad, LaLiga 2023/24 LUOGO Madrid, "Estadio Santiago Bernabeu" DATA 17 settembre 2023 ORE 21:00

Real Madrid-Real Sociedad, dove vedere la gara in diretta TV e streaming

Real Madrid-Real Sociedad viene trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console);

Telecronaca DAZN affidata a Gabriele Giustiniani.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN

Real Madrid-Real Sociedad, le probabili formazioni e gli indisponibili

PROBABILE FORMAZIONE



Real Madrid



4-3-2-1 PROBABILE FORMAZIONE



Real Sociedad



4-2-3-1 13

Andriy Lunin 1

Alex Remiro 2

Dani Carvajal 18

Hamari Traore 22

Antonio Rudiger 5

Igor Zubeldia 4

David Alaba 24

Robin Le Normand 20

Francisco Garcia 17

Kieran Tierney 10

Luka Modric 23

Brais Mendez 18

Aurelien Tchouameni 4

Martin Zubimendi 12

Eduardo Camavinga 8

Mikel Merino 5

Jude Bellingham 14

Take 11

Rodrygo 10

Mikel Oyarzabal 14

Joselu 7

Ander Barrenetxea Coach



Carlo Ancelotti Coach



Imanol Alguacil

INDISPONIBILI



Real Madrid INDISPONIBILI



Real Sociedad Eder Militao Umar Sadiq Vinicius Junior Martin Merquelanz Arda Guler Andre Silva Dani Ceballos - Ferland Mendy - Thibaut Courtois -

Quinta giornata de LaLiga. Il Real Madrid di Ancelotti, capolista momentanea, attende in casa la Real Sociedad.

Al rientro dalla sosta per le gare delle Nazionali, i "Blancos" proveranno a consolidare il posto in vetta alla classifica. Non troverà, di certo, un avversario abbordabile, considerando che la squadra di San Sebastian sarà una della squadre che parteciperà alla UEFA Champions League. I baschi, difatti, affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi.