Barcellona: il prossimo tecnico parlerà tedesco

In casa Barcellona tiene banco la questione allenatore. Dopo l'annuncio di Xavi, la dirigenza è alla ricerca della nuova guida tecnica e potrebbe affidare la panchina a uno fra Klopp e Flick. Sullo sfondo l'ipotesi Thiago Motta dopo le parole di Deco

L'addio di Xavi ha lasciato il Barcellona di sasso. I blaugrana non si aspettavano quanto annunciato dal tecnico spagnolo e ora la ricerca dell'allenatore tiene banco in Catalogna. Secondo gli ultimi rumors, il prossimo allenatore del Barca parlerà tedesco e sembrerebbe essere un testa a testa fra due dei più importanti tecnici al mondo. Secondo alcune testate tedesche, Flick starebbe già facendo un corso di spagnolo in ottica Barcellona. Anche Klopp, però, sembra in ottica Barca e dopo le parole di addio al Liverpool, potrebbe esserci un futuro in Spagna per lui.

Flick o Klopp per il Barcellona?

Prima del match fra Real e Girona, finito 4-0 per la squadra di Ancelotti, Xavi ha parlato nuovamente del suo addio: "Sono stato molto chiaro, ho fatto la scelta giusta perché il club aveva bisogno che cambiassero le dinamiche e mi conforta anche la reazione dei calciatori. La decisione è quella, non è cambiato nulla, e penso giorno per giorno. Il mio rapporto con Deco? Straordinario, siamo amici da molti anni, se mi chiederà consiglio gli dirò cosa penso sia meglio per il club e la squadra. Sono ancora più motivato sapendo che non mi resta molto qui." In Spagna danno quasi per certo l'arrivo di Flick, ex commissario tecnico della nazionale tedesca, con Klopp in secondo piano e Thiago Motta sullo sfondo.