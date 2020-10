Ligue 1, dove vedere PSG Angers streaming gratis e diretta tv

Ligue 1, ecco dove vedere PSG Angers in streaming e in diretta tv.

Al Parc des Princes va in scena il match PSG – Angers, gara valida per la sesta giornata di Ligue 1. Il PSG si è rialzato dopo le due sconfitte delle prime due giornate e si trova a 9 punti in classifica. Anche l’Angers ha trovato tre vittorie nelle prime cinque giornate ed è reduce dalla vittoria per 3-2 contro il Brest.

Il pronostico è, senza dubbio, in favore del Paris Saint-Germain: in tredici precedenti tra le due squadre, i parigini hanno trovato undici vittorie e due pareggi. Quindi, l’Angers tenterà la “mission impossible” di trovare la prima vittoria contro i campioni del PSG.

Dove vedere PSG Angers streaming e diretta tv

Il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 21 e l'arbitro della gara sarà Frank Schneider. La partita PSG Angers sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l'applicazione DAZN sul vostro smartphone, sul vostro pc, notebook o tablet oppure è possibile seguirla in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l'app sulle console PlayStation 4 o Xbox One. In più, è possibile seguire PSG Angers in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now TV.