Brutto infortunio Neymar: caviglia spezzata e si presume un lungo stop [VIDEO]

Bruttissimo episodio nei minuti finali del match tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione: gravissimo infortunio per Neymar che esce in lacrime ed in barella. Colpaccio degli ospiti che riescono a portare a casa il match ma i riflettori sono tutti sull’infortunio del fuoriclasse brasiliano. Ecco di seguito i dettagli e il VIDEO del brutto intervento.

Infortunio Neymar – L’intervento e il video

Ancora un infortunio per Neymar che rischia un lunghissimo stop e le immagini non fanno presagire nulla di buono. Nei minuti finali del recupero, il brasiliano è stato vittima di una brutta entrataccia da parte di Thiago Mendes che entra a forbice sull’attaccante avversario. Neymar si accascia subito a terra molto dolorante e non riesce a riprendere il gioco: il brasiliano è accompagnato fuori dal campo in barella ed esce in lacrime. L’arbitro, richiamato al Var, espelle il centrocampista del Lione. Il fuoriclasse brasiliano ex-Barcellona è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti e il rischio è quello di un lunghissimo stop. Resta ora da valutare l’entità dell’infortunio di uno sfortunato Neymar che negli ultimi anni ha subito vari infortuni che lo hanno costretto a stare fermo ai box anche per lungo tempo. Ecco di seguito le immagini del brutto intervento di Thiago Mendes.