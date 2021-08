Dove vedere Psg Strasburgo Ligue1 in tv e streaming: debutto di Messi?

Dove vedere Psg Strasburgo in tv: possibile debutti di Messi? Ormai non si parla d’altro nella capitale francese. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain, i tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo. I ragazzi di Pochettino vengono dall’1-2 in rimonta sul campo del Troyes grazie ai goal degli ex Inter Hakimi e Icardi. Il prossimo avversario sarà lo Strasburgo, che ha perso in casa per 0-2 contro l’Angers. La partita è alla portata del Psg e i tifosi sperano già di poter ammirare le prodezze del 10 argentino.

Quando si gioca Psg-Strasburgo, seconda giornata di Ligue 1

La partita tra Psg-Strasburgo si disputerà sabato 14 agosto 2021 alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi. Il risultato più frequente tra Paris Saint-Germain e Strasburgo è 1-0., con 8 partite terminate con questo risultato. Negli ultimi 5 precedenti, il Paris Saint-Germain ne ha vinti quattro, zero sono invece le vittorie dello Strasburgo. La probabile formazione che metterà in campo Pochettino:

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes, Wijnaldum; Mbappé, Icardi, Neymar. Allenatore: Mauricio Pochettino

Ancora manca la migliore forma ai titolari di lusso come Neymar, Verratti, Di Maria, Sergio Ramos e Donnarumma che si stanno allenando con la squadra per recuperarla nel minor tempo possibile. Molto incerta la presenza di Lionel Messi tra gli 11 in campo. L’argentino, dopo aver terminato le vacanze post Copa America, è diventato free agent, non allenandosi quindi con nessuna squadra. La sua condizione fisica non è nota, ma in caso positivo, si siederà in panchina per assistere i compagni.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Psg Strasburgo Ligue1 in diretta tv e streaming in attesa di Messi

La partita tra Paris Saint-Germain-Strasburgo sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.