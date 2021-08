Clamoroso Barcellona: furia Aguero, vuole già andarsene

Il doloroso addio di Lionel Messi rischia di scatenare un effetto domino pesantissimo per il Barcellona, con conseguenze altrettanto dolorose sia a breve che a lungo termine. Notizia clamorosa delle ultime ore è che Sergio Aguero, connazionale della Pulce arrivato da poco più di un mese alla corte blaugrana dal Manchester City, sarebbe furibondo a causa dell’addio dell’argentino. Pertanto, avrebbe chiesto alla società catalana di andare via.

L’attaccante, che prima di giocare nel City aveva già giocato nella Liga con la maglia dell’Atletico Madrid, non ha mai nascosto la stima e l’amicizia nei confronti di Messi, compagno di nazionale già dai tempi dell’Under 20. Tra le righe, Aguero non ha mai nascosto neanche che il suo passaggio in blaugrana fosse legato alla possibilità di giocare al fianco del giocatore più forte del mondo.

Si può comprendere in questi termini il rabbioso dietrofront del Kun, che di certo non piacerà ai tifosi del Barça, già affranti dopo la notizia dell’addio di Messi. L’entourage dell’attaccante classe 1988 ha già provveduto a smentire la voce sulla rabbia del giocatore, ma vari siti e agenzie stampa hanno confermato la notizia.

Va detto inoltre che, pur di giocare con Messi, Aguero aveva rifiutato proposte ben più lusinghiere a livello economico di quella del Barça. Anche così si arriverebbe a comprendere la ragione della furia dell’ex Citizen.