Dove vedere Reims Psg Ligue1 in tv e streaming: il debutto di Messi

Dove vedere Reims Psg Ligue 1: il debutto di Messi. In attesa degli ultimi risvolti di calciomercato, il Paris Saint-Germain continua la sua cavalcata verso la riconquista del titolo di “Campioni di Francia”. Per ora il percorso è netto: 2-1 al Troyes, 4-2 allo Strasburgo e 4-2 al Brest. Ma gli occhi dei tifosi parigini sono tutti puntati verso quello che potrebbe accadere nella quarta giornata. Dopo alcune settimane di allenamenti con la squadra infatti, sembra arrivato il momento del debutto con la nuova maglia per Lionel Messi. L’avversario è il Reims, che viene da 3 pareggi: 0-0 al debutto contro il Nizza, 3-3 con il Montpellier e l’1-1 contro il Metz.

Quando si gioca Reims-Psg, quarta giornata Ligue 1

La partita tra Reims-Psg si disputerà domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:45, allo Stade Auguste-Delaune II di Reims. La probabile formazione che metterà in campo Pochettino:

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes, Wijnaldum; Mbappé, Icardi, Neymar. Allenatore: Mauricio Pochettino

L’unico grande dubbio per il tecnico argentino riguarda il portiere. Donnarumma sta recuperando la forma migliore e scalpita per un posto da titolare. Per quanto riguarda Messi, probabilmente non sarà tra gli 11 in campo. L’argentino si è aggregato al gruppo da poche settimane e non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Pochettino però ha assicurato che Messi potrebbe giocare uno spezzone della ripresa.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Reims Psg Ligue1 in diretta tv e streaming: il debutto di Messi

La partita tra Reims-Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.