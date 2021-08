Sky o Dazn? Dove vedere Troyes Psg Ligue1: diretta tv e streaming

Dove vedere Troyes Psg Ligue1 in tv. Inizia il massimo campionato francese e per il Paris Saint-Germain c’è un avversario abbastanza agevole: il Troyes. La squadra di Pochettino si è resa protagonista di un super mercato con gli arrivi, in una squadra già stellare, di Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum. Nonostante ciò, alla prima uscita stagionale, il Trophée de Champions, ovvero la Supercoppa francese, è arrivata una sconfitta contro i campioni della Ligue1 2020/2021 del Lille.

Quando si gioca Troyes-Psg, prima giornata di campionato

La partita tra Troyes-Paris Saint-Germain si disputerà sabato 7 agosto 2021 alle ore 21:00, allo stadio del l’Aube di Troyes (Francia). Negli ultimi 8 scontri diretti tra le due formazioni, il Troyes non ha ma vinto. L’ultima vittoria dei padroni di casa contro i parigini è stata nel 2001. La media goal nei precedenti tra le due formazioni è di 3,8, con 3,6 goal di media del Paris Saint-Germain negli scontri diretti contro il solo 0,2 del Troyes. La probabile formazione che metterà in campo Pochettino:

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum; Mbappé, Icardi, Draxler. Allenatore: Mauricio Pochettino

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Troyes Psg Ligue1 in diretta tv e streaming

La partita tra Troyes-Paris Saint-Germain sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.