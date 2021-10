Donnarumma e Di María decisivi contro il Lille, PSG vince 2-1

Gianluigi Donnarumma ha ritrovato il posto da titolare nella sfida di questa sera contro il Lille, giocata allo stadio Parco dei Principi. Dopo aver sofferto abbastanza, Les Parisiens si sono imposti per 2-1 su Les Dogues.

Grande assente della serata Kylian Mbappé, fuori per un’infezione a naso e gola. La gara parte male, con i parigini che vanno sotto per una rete di Jonathan Davis al 31′. A inizio ripresa, Messi rimane negli spogliatoi e viene sostituito da Mauro Icardi, probabilmente per aver accusato un problema muscolare.

La svolta per il PSG, e le parate di Donnarumma

A metà del secondo tempo, la situazione si ribalta. Ángel Di María serve prima l’assist del pari al 74′ a Marquinhos che colpisce di testa su cross da sinistra, poi segna il gol della vittoria all’88’, sfruttando un buon assist di Neymar. L’attaccante argentino è stato quindi autore di una prova straordinaria, ma non l’unico del match. Maurizio Pochettino deve ringraziare anche il portiere azzurro Donnarumma, che ha salvato per due volte la porta sullo 0-1 in avvio di ripresa. Il Gigio campione d’Europa si è fatto trovare attento sui tiri di David e Yılmaz.

La più che buona prestazione dell’estremo difensore ex Milan, dimostra ancora una volta la sua voglia di giocare, e mettersi a disposizione della squadra. La ritrovata titolarità ha confermato – se ce ne fosse bisogno -, le sue qualità di ottimo portiere, che si è ripreso la scena nonostante il dualismo con Navas all’interno dei pali del Paris Saint-Germain.

La situazione in classifica sembra essere ottimale, con il Paris Saint-Germain che rimane primo con 31 punti e +10 sull’RC Lens in Ligue 1. A seguire, in terza posizione il Nizza a quota 20 punti. La capolista PSG segue quindi la striscia positiva di risultati, con ben 10 partite vinte, un pareggio a reti bianche, e una sola sconfitta.