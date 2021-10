Navas destinato a rimanere titolare. Donnarumma spazientito

Gianluigi Donnarumma torna a far parlare di sé, dopo la spiacevole accoglienza ricevuta a San Siro durante la partita Italia-Spagna di Nations League. A Parigi esplode il caso Donnarumma.. intravisto più volte in panchina durante questo inizio di campionato, il neo portiere del PSG sembra destinato a rimanere fuori dalle scelte di Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino infatti, non lo ha schierato nell’ultima partita di Champions League vinta per 3-2 contro il Lipsia. Un vero peccato, date le grandi doti del portierone della Nazionale italiana, dimostrate ulteriormente durante l’Europeo 2020 vinto.

C’è in realtà di più… Donnarumma non è stato completamente dimenticato. Il talento 22enne ha totalizzato con il PSG cinque partite in questa stagione, contro le otto di Keylor Navas. Permane appunto questo dualismo tra i due portieri, per quanto riguarda la decisione di chi far giocare.

Navas o Donnarumma? La decisione finale di Pochettino

Sono più di una quindi, le alternative di Pochettino, ma questa situazione non potrà durare in eterno e va risolta il più presto possibile. Donnarumma inizia a spazientirsi, e scalpita perché vorrebbe giocarle tutte (o quasi), ma l’allenatore del Paris Saint-Germain sembra essere arrivato ad una conclusione. Quest’ultimo sembrerebbe aver lanciato un segnale. Nella sua testa, è Keylor Navas il titolare nel ruolo: uno dei leader dello spogliatoio. Dunque, la scelta su di puntare su di lui sembrerebbe anche “politica”. Per questo motivo, il campione d’Europa potrebbe cercare una cessione da parte di Les Parisiens, per spostarsi altrove.

Le due squadre italiane interessate a Donnarumma

Il caso Donnarumma può sicuramente favorire l’inserimento della Juventus, che da tempo gli orbita attorno. I bianconeri potrebbero approfittare della situazione, e piazzare addirittura un doppio colpo, visti i problemi di Icardi con il club parigino.