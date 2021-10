Henry: “Pochi palloni per Messi, lo vedo isolato. Va riadattato”

Thierry Henry, ha espresso preoccupazione per la gestione di Lionel Messi, arrivato l’estate scorsa al Paris Saint-Germain.

L’ex calciatore francese ha un passato importante nell’Arsenal, e sa cosa significhi essere al centro di un progetto, cosa che non legge nel gioco dell’argentino.

Henry è preoccupato principalmente perché ritiene l’attaccante 34enne, fuori dal gioco del PSG e ha voluto manifestare il suo pensiero ai microfoni di Diario AS: “Lo vedo isolato, tocca pochi palloni. Non dico che sia triste, però è comunque isolato. Lo preferisco quando dà ritmo e passa il pallone come solo lui sa fare. Bisogna quindi trovare il modo di far coesistere Messi, Mbappé e Neymar. Non credo che Messi possa far differenza da destra, anche se non ho i dati precisi a livello tattico. Messi parla poco, parla con la palla. Per ora, questa è la squadra di Kylian, è lui che la fa brillare e la palla va sempre a lui. Ma deve esserci un solo regista, e in questa squadra ce ne sono troppi”.

In conclusione, dunque, secondo Henry, il sei volte Pallone d’Oro, avrebbe qualche problema a causa del gioco espresso da Mauricio Pochettino e ha espresso la voglia di vedere un riadattamento del modo di agire di quest’ultimo, al fine di adeguarsi meglio alle caratteristiche del fuoriclasse argentino.

Al momento, il Paris Saint-Germain è in testa in Ligue 1 con 28 punti, così come lo è anche nel Girone A di Champions League. Gli obiettivi della compagine sono chiari a tutti, vista la corposa campagna acquisti condotta durante la scorsa sessione di calciomercato.