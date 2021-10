La storia d’amore fra Wanda Nara e Icardi è stata molto discussa fin dall’inizio. L’attaccante del PSG e la soubrette argentina sembrano essere al punto di rottura definitivo. Lei avrebbe scoperto il tradimento di Mauro Icardi con la “China” Eugenia Suarez. Mauro avrebbe mandato dei messaggi alla nuova presunta fiamma. Ma non aveva fatto i conti con Wanda: lei gli avrebbe assunto un investigatore per seguire l’ex capitano dell’Inter. Wanda aveva postato su Instagram il suo disappunto per la situazione, chiudendo virtualmente il matrimonio. Il giorno dopo la smentita, sempre social, di Mauro Icardi, che aveva postato delle foto assieme a Wanda sul suo profilo Instagram.



L’ipotesi di una rottura fra Wanda Nara e Icardi viene avvalorata, però, da due elementi: 1) il PSG ha dichiarato Icardi assente all’allenamento per motivi di famiglia; 2) l’ultima storia Instagram di Wanda. La soubrette ha postato una foto della sua mano senza anello, scrivendo “Senza anello la mia mano mi piace di più”. Non si placano quindi le polemiche per la famiglia Icardi. Indiscrezioni di ieri raccontavano anche di un’ipotetica presenza di Maxi Lopez – ex marito di Wanda – a Parigi. Il mistero s’infittisce sempre di più mentre Icardi continua a essere sempre più alla ribalta per ciò che fa fuori dal campo.