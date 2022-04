Altra papera di Donnarumma: errore contro lo Strasburgo – VIDEO

Altro match del Paris Sanit-Germain e altro match in cui Gianluigi Donnarumma si è reso protagonista, ma in negativo. Dopo Alex Meret, Andrei Radu e Gianluigi Buffon, il portiere azzurro si è aggiunto alla lista degli errori dei portieri in questa settimana. Dopo il gol subito da Gameiro sul suo palo, dopo appena 3′ di gioco, i tifosi del PSG si sono di nuovo accaniti su di lui. Ecco di seguito i dettagli e il video.

Altro errore di Donnarumma: l’episodio e il video

Nonostante la vittoria del titolo, Mauricio Pochettino ha messo in campo il miglior undici titolare nel match contro lo Strasburgo terminato 3 a 3. In occasione del primo goal però si è reso protagonista in negativo, ancora una volta, Gianluigi Donnarumma. In realtà è stato tutto il Paris a commettere un errore, squadra molto alta e sorpresa da un lancio lungo per Gameiro che ha superato Kimpembé e dopo essere entrato in area di rigore da posizione defilata calcia con forza e sorprende Donnarumma.