Paris Saint Germain-Nizza, dove vedere la gara di Ligue 1: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La quinta giornata della Ligue 1 offre un lussuoso anticipo del Venerdì: Paris Saint Germain-Nizza. Sotto i riflettori dello splendido "Parc des Princes" di Parigi, le due compagini si sfidano in notturna per uno scontro dal grande fervore agonistico. I parigini, al secondo posto con 8 punti, inseguono la capolista Monaco, mentre il Nizza è a quota 6. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni.

Paris Saint Germain-Nizza, dove vedere la gara valida per la quinta giornata di Ligue 1 2023/24? Si giocherà al "Parco dei Principi" di Parigi. Calcio d'inizio in programma venerdì 15 settembre, alle ore 21:00.

LUOGO PARIGI - "Parco dei Principi" DATA 15 settembre 2023 ORE 21:00

Paris Saint Germain-Nizza, le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

Gli indisponibili

Presentazione

Dopo l'interruzione per le gare di qualificazioni a EURO 2024, riprende anche la Ligue 1 con la quinta giornata, offrendo un anticipo suggestivo al venerdì sera tra il Paris Saint-Germain e il Nizza.

I padroni di casa non hanno iniziato alla grandissima, come in altre stagioni. 8 punti in 4 gare, dopo gli strascichi circa le operazioni di calciomercato che hanno contraddistinto l'estate della società parigina, caratterizzata, soprattutto, dal "mal di pancia" di Kylian Mbappé, apparso sul punto di andare via dall'ombra della Tour Eiffel.

La clamorosa cessione di Neymar all'Al Hilal e l'addio di Lionel Messi hanno sbilanciato tantissimo il peso della squadra. Un impoverimento che i Campioni di Francia in carica hanno riscontrato in una mezza falsa partenza in campionato, impattando prima in casa propria a reti inviolate con il Lorient e, successivamente, sul terreno di gioco del Tolosa con un fiacco 1-1.

Dopo il successo interno per 3-1 sul Lens, la vittoria schiacciante sul Lione per 4-1 fuori casa ha ridato il sorriso, oltre che riavvicinare la formazione allenata da Luis Enrique verso quella zone di classifica a cui è abituata da anni, occupata attualmente dal Monaco. Al momento, c'è soltanto il secondo posto a 8 punti, con 8 reti siglate e 3 subite.

Il Nizza porta con sé i colori dell'Italia, grazie alla guida del coach Francesco Farioli. Inizio di campionato discreto, dopo l’1-1 casalingo con il Lille e quello sul campo del Lorient; in aggiunta, è arrivato un altro pari interno, stavolta per 0-0, contro il Lione. Il primo successo è giunto in casa all'ultima giornata disputata, con un 2-0 contro lo Strasburgo. Non un rendimento esaltante ma, per ora, è ancora imbattuta. La strada è lunga ma, di certo, le prospettive per i rossoneri sono incoraggianti.