Ligue 1, dove vedere Olympique Lione-Nizza: Sky, Sportitalia o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la ventiduesima giornata del campionato di Ligue 1 Uber Eats 2023/24. Olympique Lione e Nizza si affrontano Venerdì 16 febbraio, ore 21:00, al "Groupama Stadium - Parc Olympique Lyonnais" di Décines-Charpieu. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Ligue 1 Uber Eats 2023/24, dove vedere Olympique Lione-Nizza? Si gioca al "Groupama Stadium - Parc Olympique Lyonnais" di Décines-Charpieu, con calcio d'inizio in programma Venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21:00. La gara è valida per la 22° giornata del massimo campionato maschile francese.

EVENTO OLYMPIQUE LIONE-NIZZA



Ligue 1 Uber Eats 2023/24



22° Giornata LUOGO DECINES-CHARPIEU



Groupama Stadium - Parc Olympique Lyonnais DATA Venerdì 16 febbraio 2024 ORE 21:00 ARBITRI ARBITRO

Clement Turpin



ASSISTENTE 1

Nicolas Danos



ASSISTENTE 2

Erwan Finjean



IV UFFICIALE

Antoine Valnet



VAR

Cyril Gringore



AVAR

Stéphane Bré

Ligue 1, dove vedere Olympique Lione-Nizza?

Olympique Lione-Nizza, Diretta TV su: Sky Sport Max [Canale 205], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Olympique Lione-Nizza, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Olympique Lione-Nizza, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Olympique Lione-Nizza, dove vedere?



Emittenti Olympique Lione-Nizza, dove vedere?



Canali Olympique Lione-Nizza

Diretta TV su: Sky Sky Sport Max

Canale 205 Olympique Lione-Nizza

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Olympique Lione-Nizza

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Olympique Lione-Nizza

Probabili formazioni



OLYMPIQUE LIONE



4-3-3 Olympique Lione-Nizza

Probabili formazioni



NIZZA



4-3-3 1

Anthony Lopes 1

Marcin Bulka 3

Nicolas Tagliafico 23

Jordan Lotomba 55

Duje Caleta-Car 6

Jean-Clair Todibo 6

Dejan Lovren 33

Antoine Mendy 98

Ainsley Maitland-Niles 26

Melvin Bard 80

Skelly Alvero 15

Romain Perraud 31

Nemanja Matic 55

Youssouf Ndayishimiye 6

Maxence Caqueret 11

Morgan Sanson 18

Rayan Cherki 24

Gaetan Laborde 10

Alexandre Lacazette 29

Evann Guessand 11

Malick Fofana 19

Khéphren Thuram Coach



Pierre Sage Coach



Francesco Farioli

Presentazione

Delicato anticipo in Ligue 1 con due realtà prestigiose del calcio francese che si affrontano sotto i riflettori del "Groupama Stadium". L'Olympique Lione, dopo un difficilissimo avvio di campionato, sembra aver trovato la strada di un equilibrio accettabile, considerando la provenienza da 3 vittorie consecutive. Ha prevalso nell'ultima gara di campionato contro il Montpellier per 2-1, con la rimonta firmata da Alexandre Lacazette e Maxence Caqueret; importante successo anche nell'11° turno della Coppa di Francia, con cui è stato eliminato il Lilla (2-1), mentre l'ultimo successo casalingo è stato ottenuto sull'Olympique Marsiglia (1-0).

Di certo, non è la squadra di un tempo che dominò il massimo campionato francese per diversi anni, motivo che induce i tifosi dei "Les Gones" ad accontentarsi di una tranquilla permanenza in questa stagione. La "zona rossa" della retrocessione è distante appena 3 lunghezze, con la terz'ultima posizione occupata in concomitanza da Lorient e Montpellier, ferme a 19 punti. Nelle ultime 11 gare di Ligue 1 si sono alternate vittorie e sconfitte, mentre l'ultimo pareggio è datato 5 novembre 2023: 1-1 casalingo contro il Metz.

Escludendo il PSG che fa classifica a sé, il Nizza sarebbe la prima forza del campionato, con i suoi 39 punti, oltre a poter vantare la miglior difesa, con appena 14 reti subite in ventuno incontri. La corsa per aggiudicarsi i posti che consentono la qualificazione diretta alla UEFA Champions League resta ancora apertissima e incerta, con Lens, Lilla, Brest e Monaco appaiate in tre punti; proprio quest'ultima, è riuscita a espugnare l'"Allianz Riviera" nell'ultimo appuntamento, con la squadra del coach italiano Francesco Farioli superata per 3-2 dopo 90' avvincenti, subendo la prima sconfitta stagionale interna. In trasferta, viceversa, il rendimento degli "Aquilotti Rossoneri" non è altisonante: su dieci gare, sono stati raccolti 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte, con appena 8 reti realizzate.