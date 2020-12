Mondiali 2022, dove vedere il sorteggio dei gironi di qualificazione: diretta tv e streaming gratis

Oggi, lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 18:00, a Zurigo si svolgerà il sorteggio dei dieci gironi di qualificazione delle squadre europee per i Mondiali 2022. Le 55 Nazionali verranno suddivise in sei diverse fasce, in base al Ranking Fifa del novembre 2020, e verranno raggruppate in cinque gironi da cinque squadre e cinque gironi da sei squadre. Le quattro Nazionali qualificate alla fase finale della Nations League 2020, tra cui l’Italia, verranno sorteggiate nei gruppi da cinque squadre e non potranno affrontarsi tra di loro. La nostra Nazionale, quindi, sarà una delle dieci teste di serie insieme a Belgio, Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda. Inoltre, potranno partecipare al prossimo Mondiale solo tredici squadre europee: le dieci squadre che vinceranno i gironi di qualificazione, mentre le restanti tre verranno assegnate attraverso dei playoff dove parteciperanno le dieci seconde classificate e le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate. Ecco di seguito dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming gratis.

Sorteggio Mondiali 2022: dove vedere in diretta tv

Sarà possibile seguire i sorteggi dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2022 in diretta tv su diverse emittenti. L’evento sarà trasmesso da Sky, Rai e Mediaset. Per chi vorrà seguire l’evento da Mediaset potrà collegarsi dalle ore 18:00 su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre), chi invece vorrà seguire l’evento da Rai dovrà collegarsi al canale Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e in HD canale 502). Infine, chi vorrà seguire l’evento da Sky potrà collegarsi sui canali Sky Sport Football e Sky Sport 24.

Sorteggio Mondiali 2022: dove vedere in diretta streaming

Per chi non potrà seguire l’evento da casa sarà possibile seguirlo in diretta streaming. Esistono due metodi gratuiti, ovvero, collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play o Rai Play. Mentre per gli abbonati Sky sarà possibile seguire l’evento sull’app Sky Go (o utilizzando Now Tv).