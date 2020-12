Sorteggi Mondiali 2022, ecco tutti i gironi di qualificazione

A Zurigo è terminato il sorteggio per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar: 55 squadre suddivise 10 gruppi, con 5 gironi da 5 squadre e 5 gironi da 6 squadre con le finaliste della Nations League (Italia, Blegio, Francia e Spagna) che approdavano direttamente ai gruppi ridotti.

Si qualificano ai Mondiali le 10 vincenti dei gruppi: le seconde classificate finiranno agli spareggi insieme alle 2 migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati.

All’Italia poteva andare meglio: gli Azzurri per qualificarsi ai Mondiali 2022 affronteranno la Svizzera che nella fascia 2 era probabilmente la squadra dal più alto tasso tecnico, mentre la trasferta in Irlanda Del Nord sarà tosta e a completare il gruppo della Nazionale di Mancini saranno Bulgaria e Lituania.

Ecco tutti i gironi di Qualificazione ai Mondiali 2022, sorteggiati nell’urna di Zurigo da Daniele De Rossi e Rafael Van Der Vaart, ospiti speciali della manifestazione.

Sorteggi Qatar 2022: Girone A

Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.

Sorteggi Qatar 2022: Girone B

Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

Sorteggi Qatar 2022: Girone C

ITALIA, Svizzera, Irlanda Del Nord, Bulgaria, Lituania.

Sorteggi Qatar 2022: Girone D

Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia-Herzegovina, Kazakistan.

Sorteggi Qatar 2022: Girone E

Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

Sorteggi Qatar 2022: Girone F

Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Far Oer, Moldavia.

Sorteggi Qatar 2022: Girone G

Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

Sorteggi Qatar 2022: Girone H

Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Sorteggi Qatar 2022: Girone I

Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

Sorteggi Qatar 2022: Girone J

Germania, Romania, Islanda, Macedonia, Armenia, Liechtenstein.