Belgio e Croazia “pretendono” i nerazzurri in Nazionale: Lukaku convocato

L’Ats di Milano ha predisposto uno stop ai nerazzurri di spostarsi da Milano. Questo impedisce ai giocatori anche di rientrare nei loro paesi di origine. Ma la Croazia e il Belgio non hanno intenzione di rinunciare ai loro giocatori in forza all’Inter.

Belgio e Croazia attendono i nerazzurri

Il Belgio ha convocato Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro è rientrato nella lista dei giocatori che il ct del Belgio ha chiamato per le prossime gare in vista delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Tra i 22 convocati dal ct Martinez risulta anche l’attaccante dell’Inter. Le parole del ct: “Adesso dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana. Speriamo che Lukaku possa ancora raggiungerci”. Anche in Croazia sperano nel rientro di Brozovic e Perisic. La Federcalcio croata non ha intenzione di rinunciare alla presenza dei giocatori e ha dichiarato: “Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic”. Situazioni analoghe si stanno vivendo però un po’ dappertutto. L’emergenza Covid-19 ha incalzato un po’ ovunque in Europa e le qualificazioni quasi sarebbero a rischio, ma nessuno vuole rinunciare ai propri giocatori. Oltre alle Nazionali che si apprestano ad iniziare le qualificazioni per i prossimi mondiali, anche quelle in vista della Coppa d’Africa sono nelle stesse condizioni. Quasi ci sta dimenticando di seguire il buon senso e il regolamento.