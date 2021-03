Dove vedere Bosnia-Francia in tv e in streaming, Qualificazioni UEFA Mondiali 2022

DOVE VEDERE BOSNIA FRANCIA IN TV E STREAMING – Il Girone D di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 vede impegnata la Francia, campione del Mondo nel 2018, contro la Bosnia, Nazionale in grande crescita negli ultimi anni. Nel raggruppamento, dentro anche la Finlandia di Teemu Pukki, che riposa, e il Kazakistan. Nel girone da cinque, poi, dentro anche l’Ucraina di Malinovskyi e Zinchenko. In ogni caso, giovedì si sfideranno Bosnia e Francia: i francesi, secondi nel ranking FIFA, partono ovviamente da favoriti (la Bosnia è 56^). Un solo “italiano” nella Francia e ben tre nella Nazionale balcanica: si tratta di Rabiot della Juventus, Dzeko della Roma, Krunic del Milan e Gojak del Torino.

Quando si gioca Bosnia Francia, 3^ giornata qualificazioni UEFA Mondiali Qatar 2022

Il match Spagna-Grecia si giocherà mercoledì 31 marzo alle ore 20,45. La sfida avrà luogo allo Stadion Grbavica di Sarajevo, in Bosnia.

Convocati Bosnia per i match di qualificazione ai Mondiali 2022

Portieri: Sehic, Piric, Vasilj Difensori: Kolasinac, Ahmedhodzic, Todorovic, Civic, Hadzikadunic, Mihojevic, Sanicanin, Cipetic, Pidro Centrocampisti: Pjanic, Krunic, Cimirot, Gojak, Koke, Hadziahmetovic, Loncar, Stevanovic, Rahmanovic Attaccanti: Dzeko, Demirovic, Prevljak, Duljevic, Menalo, Cvijanovic

Convocati Francia per i match di qualificazione ai Mondiali 2022

Portieri: Maignan, Lloris, Areola, Mandanda; Difensori: Digne, Dubois, L.Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F.Mendy, Pavard, Varane, Zouma; Centrocampisti: Kanté, Ndombele, Pogba, Rabiot, Sissoko; Attaccanti: Ben Yedder, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé.

Probabili formazioni Bosnia Francia,

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Sanicanin, Mihojevic, Kolasinac; Krunic, Pjanic, Cimirot; Demirovic, Dzeko, Duljevic.

FRANCIA (4-4-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Kanté, Pogba; Dembelé, Griezmann, Mbappé, Giroud.

Dove vedere Bosnia Francia in diretta tv e in streaming?

Il match Bosnia-Francia non sarà trasmesso da nessuna rete televisiva italiana, nè in chiaro nè in pay-per-view, neppure sul canale 20 di Mediaset. Si potrà seguire il match quindi solo attraverso le dirette testuali delle due nazionali sui canali social.