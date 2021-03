Formazioni Bulgaria-Italia: ecco le scelte dei due tecnici

Oggi alle 20:45 si gioca Bulgaria-Italia, valida per la seconda giornata del turno di qualificazione ai Mondiali 2022. Le due squadre si scontreranno allo Stadio nazionale Vasil Levski di Sofia a porte chiuse. La nostra nazionale viene dalla vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, e non ha mai vinto in terra bulgara. Vediamo adesso le formazioni di Bulgaria-Italia e la situazione di entrambe le squadre. Prima, però, ricordiamo che la sfida tra bulgari e azzurri sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Formazioni Bulgaria-Italia: padroni di casa con i soliti, Mancini cambia

Il tecnico non vuole modificare troppo la squadra titolare nonostante il 3-1 subito qualche giorno fa contro la Svizzera. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1: in difesa, davanti al portiere Plamen Iliev, agiranno Dimov, Bozhikov e Zanev. Immediatamente davanti a loro l’ex Palermo Chochev e Kostadinov saranno accompagnati sulle fasce da Popov e il naturalizzato bulgaro Cicinho. Sulla trequarti ampio spazio a Yomov e Despodov, anche se non si esclude la presenza di Ilian Iliev o Delev al posto di uno dei due. Il centravanti Dimitar Iliev è favorito su Atanas Iliev. Roberto Mancini ha annunciato qualche cambio alla formazione: Chiellini e Berardi (entrambi al rientro in Italia per problemi fisici con Caputo) saranno rimpiazzati rispettivamente dal laziale Acerbi, in vantaggio su Bastoni e Gianluca Mancini e da Chiesa in attacco. Sulle fasce Spinazzola e Di Lorenzo insidiano Florenzi e Emerson, prossimi al riposo. A centrocampo conferma per Locatelli e Verratti (nonostante l’ombra di Lorenzo Pellegrini), con Barella che completerà il trio. A sinistra largo Insigne, al centro Belotti farà rifiatare Immobile e a destra Federico Chiesa.

Formazioni Bulgaria-Italia: i titolari dal 1′

FORMAZIONE BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev – Dimov, Bozhikov, Zanev – Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho – Yomov, Despodov – D. Iliev

FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma – Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo – Verratti/Lo. Pellegrini, Locatelli, Barella – Insigne, Belotti, Chiesa