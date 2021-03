Mondiali 2022, dove vedere Andorra-Albania: streaming e diretta tv in chiaro?

Il match Andorra-Albania, valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca giovedì 25 marzo alle ore 20.45 nell’Estadi Nacional di Andorra. Le due nazionali fanno parte dello stesso raggruppamento di Polonia, Ungheria, Inghilterra e San Marino. I padroni di casa di Koldo Alvarez hanno concluso il girone D1 di Nations League all’ultimo posto con soli due punti raccolti in sei partite. L’ultima incontro, è terminato per 5-0 in favore della Lettonia. La squadra di Reja invece ha raccolto 11 punti nel girone C4 ottenendo il primo posto e la promozione nella League B. Decisiva è stata la vittoria per 3-2 nei confronti della Bielorussia nell’ultima partita con una rete nel finale di Manaj. Nei quattro precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si sono registrati tre successi degli albanesi e un solo pareggio nella sfida del novembre 2019. L’arbitro designato per Andorra-Albania è il danese Larsen,

Le probabili formazioni di Andorra-Albania qualificazioni Mondiali Qatar 2022

ANDORRA (4-4-2) Moreira; Gomez, Garcia, Emil Garcia, San Nicolas; Alejo, Pons, Ruiz, Moro; Betriu, de Vasconcelos ALL. Alvarez

ALBANIA (3-1-4-2) Berisha; Ismajli, Djimsiti, Veseli; Gjasula; Doka, Laçi, Memushaj, Memolla; Cikalleshi, Manaj ALL. Reja

Dove vedere Andorra-Albania qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Andorra-Albania, valido come primo turno del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta televisiva via satellite su RTSH Sport e in streaming sul sito del canale nazional albanese.