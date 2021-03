Mondiali 2022, dove vedere Francia-Ucraina: streaming e diretta tv in chiaro?

Francia-Ucraina, Deschamps sfida Shevchenko. Dopo aver vinto il gruppo di Nations League davanti al Portogallo, la nazionale transalpina affronta gli ucraini a distanza di cinque mesi dal clamoroso 7-1 in amichevole nell’ottobre 2020. Il match Francia-Ucraina, valido per il primo turno della qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca mercoledì 24 marzo alle ore 20.45 a porte chiuse nello Stade de France di Parigi. Le due nazionali fanno parte del raggruppamento con Bosnia, Kazakistan e Finlandia. La partita è un remake del famoso spareggio per i Mondiali 2o14 nel quale i bleus ribaltarono con un perentorio 3-0 lo 0-2 dell’andata in Ucraina. La Francia è in un ottimo momento, ha vinto tre delle ultime quattro partite mentre la nazionale di Shevchenko ha battuto solamente Svizzera e Spagna collezionando sei sconfitte nelle ultime otto gare.

Le probabili formazioni di Francia-Ucraina

FRANCIA (3-4-3): Mandanda, Lenglet, Upamecano, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Hernandez, Mbappé, Giroud, Griezmann. Allenatore: Deschamps

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan, Sobol, Mykolenko, Bezus, Kharatin, Shaparenko, Malinovskyi, Zozulya, Seleznov, Yarmolenko, Kolomoets. Allenatore: Shevchenko



Dove vedere Francia-Ucraina, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Francia-Ucraina sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre con la telecronaca di Pardo e Serena. Gli appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming su Mediaset Play e su sito sportmediaset.