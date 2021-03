Mondiali 2022, dove vedere Gibilterra-Olanda: streaming e diretta tv Mediaset?

Gibilterra-Olanda, impegno facile per i tulipani. Dopo aver perso clamorosamente 4-2 contro la Turchia nella prima sfida del girone, la nazionale di De Boer si è riscattata con il successo interno 2-0 contro la Lettonia con le reti di Berghuis e De Jong. Ora De Ligt e compagni affrontano la cenerentola del raggruppamento che ha perso sia contro la Norvegia che il Montenegro, incontro nel quale aveva raggiunto il momentaneo pareggio con il penalty segnato da Styche. Il match Gibilterra-Olanda, valido per la terza giornata del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca martedì 30 marzo alle ore 20.45 nel Victoria Stadium di Gibilterra. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due nazionali.



Le probabili formazioni di Gibilterra-Olanda

GIBILTERRA (5-4-1): Goldwin; Valarino, Barnett, Santos, Sergeant, Moulds; Badr, Bosio, Jolley, Pons; Styche. Allenatore: Ribas.

OLANDA (4-4-1-1): Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; F. De Jong, Klaassen; Berghuis, Wijnaldum, Depay; L. De Jong. Allenatore: De Boer.

Dove vedere Gibilterra-Olanda qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Gibilterra-Olanda, valido come terzo turno del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Mediaset trasmetterà solamente la sfida Belgio-Bielorussia in diretta televisiva sul canale 20 alle ore 20.45 con la telecronaca di Callegari e Serena.