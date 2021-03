Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Belgio-Bielorussia: streaming e diretta tv Mediaset?

Belgio-Bielorussia, i diavoli rossi a caccia del successo. Dopo aver conquistato quattro punti nelle prime due sfide del girone contro Galles e Repubblica Ceca, la nazionale di Martinez affronta i bielorussi nell’impegno casalingo. In entrambe le partite si é visto il solito Lukaku in grande spolvero che però non é bastato per portare a casa i tre punti nella trasferta ceca. Gli ospiti di Markhel sono reduci dalla convincente vittoria casalinga 4-2 contro l’Estonia. Il match Belgio-Bielorussia, valido per la terza giornata del gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca martedì 30 marzo alle ore 20.45 nel King Power Stadium di Lovanio. Non si registrano precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.



Le probabili formazioni di Belgio-Bielorussia

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli; De Bruyne, Mertens, Lukaku. Allenatore: Martinez

BIELORUSSIA (4-4-1-1): Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Bordachev, Zolotov; Ebong, Kendysh, Yablonski, Stasevich; Lisakovich, Laptev. Allenatore: Markhel

Dove vedere Belgio-Bielorussia qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale 20 Mediaset?

Il match Belgio-Bielorussia sarà trasmesso in diretta TV in chiaro sul canale 20 di Mediaset con la telecronaca di Callegari e il commento di Aldo Serena. La sfida sarà visibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma MediasetPlay e sul sito sportmediaset.it.