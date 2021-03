Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Georgia-Spagna: streaming e diretta tv Mediaset?

Georgia-Spagna, le Furie Rosse a caccia del successo. Dopo il passo falso casalingo nella prima sfida del girone contro la Grecia, la nazionale spagnola sarà impegnata nella trasferta caucasica. Nonostante il vantaggio iniziale con la rete di Morata, la squadra di Luis Enrique si è fatta raggiungere dal rigore di Bakasetas. I padroni di casa allenati da Sagnol sono invece reduci dalla sconfitta di misura nella trasferta scandinava contro la Svezia decisa dalla rete di Claesson su assist di Ibrahimovic. Il match Georgia-Spagna, valido per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca domenica 28 marzo alle ore nel Boris Paichadze National Stadium di Tbilisi.

Le probabili formazioni di Georgia-Spagna

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Chabradze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kanwaka, Aburjania; Lobjanidze, Kvekveskiri, Kiteishvili; Kvilitaia. Allenatore: Willy Sagnol

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jordi Alba, Eric Garcia, Inigo Martinez, Gaya; Pedri, Sergio Busquets, Thiago Alcantara, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

Dove vedere Georgia-Spagna qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Georgia-Spagna, valido come primo turno del gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Mediaset trasmetterà solamente la sfida Albania-Inghilterra sul canale 20.