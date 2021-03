Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Inghilterra-San Marino: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Inghilterra-San Marino, esordio facile per i leoni. Dopo un deludente girone di Nations League chiuso al terzo posto dietro Belgio e Danimarca, la nazionale di Southgate affronta la cenerentola del raggruppamento nel primo turno delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il match Inghilterra-San Marino, valido per il gruppo I, si gioca giovedì 25 marzo alle ore 20.45 nello stadio Wembley di Londra. Le due squadre dovranno affrontare successivamente Polonia, Ungheria, Andorra e Albania. La nazionale sanmarinese è reduce dai due 0-0 storici contro Liechteinstein e Gibilterra. Nei sei precedenti tra le nazionali si registrano tutte vittorie inglesi, l’ultima è il 6-0 del 5 settembre 2013. L’arbitro designato per la sfida di Wembley è il russo Levnikov.

Le probabili formazioni di Inghilterra-San Marino

INGHILTERRA (4-2-3-1): Henderson; Chilwell, Maguire, Stones, Trippier; Bellingham, Rice; Foden, Rashford, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

SAN MARINO (4-4-2): Benedettini; Brolli, D’Addario, Rossi, Palazzi; Tomassini, Lunadei, Golinucci, Hirsch; Berardi, Nanni. Allenatore: Varrella



Dove vedere Inghilterra-San Marino qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Inghilterra-San Marino non sarà trasmesso sul canale 20 di Mediaset che non trasmetterà nessuna sfida giovedì 25 marzo né in streaming su Mediaset Play. Gli appassionati potranno seguire la sfida di Wembley in diretta tv sulla rete San Marino RTV Sport e in diretta streaming live sul sito dell’emittente sanmarinese.