Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Repubblica Ceca-Belgio: streaming e diretta tv in chiaro?

Repubblica Ceca-Belgio, scontro al vertice. Dopo aver dominato il girone di Nations League, i diavoli rossi di Martinez hanno iniziato con il piede giusto la strada verso Qatar 2022 con un perentorio 3-1 interno contro il Galles. La nazionale belga ha reagito al vantaggio iniziale gallese di Wilson con le reti di De Bruyne, Hazard e Lukaku su rigore. Anche i padroni di casa sono reduci da una vittoria 6-2 nella prima sfida contro l’Estonia. Il match Repubblica Ceca-Belgio, valido come secondo turno del gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali, si gioca sabato 27 marzo alle ore 20.45 nel Sinobo Stadium di Praga. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 giugno 2017 con vittoria 2-1 dei diavoli rossi in amichevole.



Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Belgio

REPUBBLICA CECA (4-4-1-1): Pavlenka; Kaderabek, Kudela, Celustka, Boril; Provod, Darida, Soucek, Jankto; Barak; Schick.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; De Bruyne, Lukaku, Mertens.

Dove vedere Repubblica Ceca-Belgio qualificazioni Mondiali 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Repubblica Ceca-Belgio, valido come primo turno del gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Mediaset trasmetterà solamente la sfida Serbia-Portogallo alle ore 20.45 con la telecronaca di Callegari e Paganin.