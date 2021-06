Dove vedere Argentina-Cile, streaming gratis e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno (alle ore 2.00), al “Monumental” di Buenos Aires, l’Argentina del C.T Lionel Scaloni ospiterà il Cile del C.T Martin Lasarte, il match è valido per la 7.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Argentina-Cile in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

L’ “Albiceleste” è seconda con 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio) ed è reduce dalla vittoria per 0-2 contro il Perù. La Roja, invece, è sesta con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Venezuela. Nei prossimi incontri l’Argentina affronterà la Colombia in trasferta nella notte tra l’ 8 e il 9 giugno, mentre il Cile ospiterà la Bolivia.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-CILE

Argentina (4-3-2-1): Armani; Montiel, Lucas Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Gomez, Messi; Lautaro. All: Scaloni.

Cile (4-2-3-1): Bravo; Isla, Paulo Diaz, Maripan, Beausejour; Pulgar, Medel; Orellana, Pinares, Meneses; Felipe Mora. All: Lasarte.

Dove vedere Argentina-Cile, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Argentina-Cile, valevole per la 7.a giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, non sarà visibile in chiaro ma sarà possibile guardare il match in streaming su Como TV.