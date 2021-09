Dove vedere Italia Lituania: orari diretta tv e streaming

Dove vedere Italia Lituania in tv. Dopo i due passi falsi, prima contro la Bulgaria, dove i ragazzi di Mancini hanno dominato la partita non riuscendo però ad andare oltre l’1-1, e poi contro la Svizzera, dove il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0, il cammino verso Qatar2022 prosegue con il prossimo impegno della sosta per le nazionali. L’avversario sarà la Lituania che ha perso, in questa sosta per le nazionali, prima 1-4 contro l’Irlanda del Nord, poi 1-0 contro la Bulgaria. Al momento di trovano all’ultimo posto del girone C con zero punti all’attivo.

Quando si gioca Italia-Lituania, sesta giornata qualificazioni Qatar 2022

La partita tra Italia-Lituania si disputerà mercoledì 08 settembre 2021 alle ore 20:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I convocati di Roberto Mancini per la sfida: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa), Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta), Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

In chiaro sulla Rai? Ecco dove vedere Italia Lituania in diretta tv e in streaming

La partita Italia-Lituania sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Rai 1, primo canale del digitale terrestre. In streaming invece, c’è la possibilità di guardare il match su Rai Play, servizio offerto sempre dalla Rai. Per farlo basta accedere all’apposito sito www.raiplay.it con pc, smartphone o tablet, e sintonizzarsi sul canale preposto per la sfida.