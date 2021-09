Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Germania-Armenia diretta tv in chiaro e streaming gratis, 5^ giornata qualificazioni Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE GERMANIA ARMENIA IN TV E IN STREAMING – Continuano i match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar: la Germania, dopo un pessimo Europeo ed un’eliminazione ai gironi nell’ultimo Mondiale, è in cerca di riscatto, sotto la guida dell’ex tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick. Battuto per 2-0 il Lichtenstein, ora i tedeschi puntano a superare la sorpresa Armenia che ha finora raccolto un punto in più ed è imbattuta: ecco tutte le informazioni su dove vedere Germania Armenia in tv e in streaming.

Quando si gioca Germania-Armenia: data e luogo del match di qualificazione a Qatar 2022

Germania-Armenia si disputerà domenica 5 settembre 2021 alle ore 20:45, alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda.

Germania-Armenia, le probabili formazioni del match: 5^giornata European Qualifiers Qatar 2022

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Sule, Klostermann, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Sanè, Gnabry.

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Haroyan, Hambardzumyan; Grygoryan, Ghazaryan; Davydian, Briasco, Mkhitaryan; Adamyan.

Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Germania-Armenia Qualificazioni Qatar 2022, 5 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale 20?

La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Germania e Armenia, in programma domenica 5 settembre alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda, non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 di Mediaset. Per seguire il match, dunque, consigliamo di controllare le dirette testuali sulle pagine social delle due Nazionali.