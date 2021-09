Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Islanda-Germania diretta tv in chiaro e streaming gratis, 6^ giornata qualificazioni Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE ISLANDA GERMANIA IN TV E IN STREAMING – Continuano i match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar: la Germania, dopo un pessimo Europeo ed un’eliminazione ai gironi nell’ultimo Mondiale, è in cerca di riscatto, sotto la guida dell’ex tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick. Battuto per 2-0 il Lichtenstein, ora i tedeschi puntano a superare la sorpresa Armenia che ha finora raccolto un punto in più ed è imbattuta: ecco tutte le informazioni su dove vedere Islanda Germania in tv e in streaming.

Quando si gioca Islanda-Germania: data e luogo del match di qualificazione a Qatar 2022

Islanda-Germania si disputerà mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 20:45, al Laugardalsvöllur di Reykjavyk.

Islanda-Germania, le probabili formazioni del match: 5^giornata European Qualifiers Qatar 2022

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Saevarsson, Amason, Bjarnason, Thorarinsson; Baldursson, Bjarnason, Johannesson; Andersson, Kjartansson, Gudmundsson.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Sule, Klostermann, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Sanè, Gnabry.

Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Islanda-Germania Qualificazioni Qatar 2022, 8 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale 20?

La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Islanda e Germania, in programma mercoledì 8 settembre al Laugardalsvöllur di Reykjavyk , non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 di Mediaset né su altre piattaforme o canali televisivi. Per seguire il match, dunque, consigliamo di controllare le dirette testuali sulle pagine social delle due Nazionali.