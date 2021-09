Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Ucraina-Francia diretta tv in chiaro e streaming gratis, 5^ giornata qualificazioni Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE UCRAINA FRANCIA IN TV E IN STREAMING – Continuano i match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar: la Francia, Campione del Mondo in carica, punta a confermarsi sul trono, ma per farlo dovrà prima chiudere la propria marcia verso lo stato asiatico. Sabato 4 settembre andrà a far visita all’Ucraina di Andriy Shevchenko, dopo aver pareggiato 1-1 contro la Bosnia: ecco tutte le informazioni su dove vedere Ucraina Francia in tv e in streaming.

Quando si gioca Ucraina-Francia: data e luogo del match di qualificazione a Qatar 2022

Ucraina-Francia si disputerà sabato 4 settembre 2021 alle ore 20:45, allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev.

Ucraina-Francia, le probabili formazioni del match: 5^giornata European Qualifiers Qatar 2022

UCRAINA (3-5-2): Trubin; Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Junior Moraes, Yaremchuk.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout, Pogba, Lemar; Griezmann, Benzema, Mbappé.

Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Ucraina-Francia Qualificazioni Qatar 2022, 4 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale 20?

La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Ucraina e Francia, in programma sabato 4 settembre allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 di Mediaset. In streaming, dunque, si potrà guardare il match gratis attraverso Mediaset Play, con la app disponibile per smartphone e tablet e attraverso il sito ufficiale del servizio.