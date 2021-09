Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Ungheria-Inghilterra in diretta tv e in streaming, 4^ giornata qualificazioni Mondiali Qatar 2022

DOVE VEDERE UNGHERIA INGHILTERRA IN TV E IN STREAMING – Tornano le Nazionali, dopo due giornate di Serie A, e per noi italiani tornano anche i dolci ricordi del trionfo di due mesi fa: ancora abbiamo negli occhi la vittoria ai rigori con l’Inghilterra che ci ha permesso di alzare il trofeo. Inghilterra che, di contro, vuole ripartire al massimo con l’obiettivo di riportare a casa la coppa dei Mondiali: ecco dunque la sfida contro l’Ungheria, che ha fatto una bella figura agli Europei nel girone della morte con Germania, Portogallo e Francia. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Ungheria Inghilterra in tv e in streaming.

Quando si gioca Ungheria-Inghilterra: data e luogo del match di qualificazione a Qatar 2022

Ungheria-Inghilterra si disputerà giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20:45, allo stadio Puskas Arena di Budapest.

Ungheria-Inghilterra, le probabili formazioni del match: 4^giornata European Qualifiers Qatar 2022

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Szalai, Sallai.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling.

Sky, Mediaset, DAZN? Dove vedere Ungheria-Inghilterra Qualificazioni Qatar 2022, 2 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Ungheria e Inghilterra, in programma giovedì 2 settembre alla Puskas Arena di Budapest, non dovrebbe essere trasmessa su nessun canale tv, né in streaming, in Italia. Per seguire il match, dunque, si potrà usufruire della diretta testuale sulle pagine social delle due Nazionali.