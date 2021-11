Argentina-Brasile streaming gratis e diretta Mola TV? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Argentina-Brasile, valido per la quattordicesima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca nella notte tra martedì 16 novembre e mercoledì 17 novembre alle ore 1.30 italiane nell’Estadio Bicentenario di San Juan. La nazionale verdeoro ha già ottenuto il pass per la rassegna mondiale mentre i padroni di casa sono quasi vicini all’obiettivo. Nei centosei precedenti complessivi tra le due Nazionali il Brasile è in vantaggio con quarantaquattro successi contro quaranta degli argentini e ventidue pareggi.

Le probabili formazioni di Argentina-Brasile qualificazioni sudamericane Mondiali 2022

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez, Messi. Ct. Scaloni.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Ct. Tite

Dove vedere Argentina-Brasile, streaming gratis e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Il match Argentina-Brasile sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming gratuita sul sito Mola TV. L’emittente indonesiana è dello stesso gruppo di Como Tv, canale ufficiale della squadra lombarda che milita nel campionato di Serie B, che ha acquistato i diritti televisivi di tutti i 90 match delle partite sudamericane. Ora Mola TV le farà vedere gratuitamente sulla propria piattaforma, disponibile su pc, tablet e mobile con telecronaca in italiano o inglese ed ampio pre e post partita.