Bosnia-Finlandia streaming e diretta TV Mediaset? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Bosnia-Finlandia, valido per la nona giornata del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca sabato 13 novembre alle ore 15 nello Stadion Bilino polje di Zenica. La sfida è un vero e proprio spareggio con il palio il secondo posto in un raggruppamento che vede al comando la Francia. In caso di successo i transalpini sarebbero certi del primo posto, mentre per il secondo è occupato momentaneamente dall’Ucraina con una gara in più e rispettivamente uno e due punti in più rispetto alle due nazionali. Nell’ultimo precedente ufficiale tra Bosnia e Finlandia si è registrato un pareggio spettacolare per 2-2.

Le probabili formazioni di Bosnia-Finlandia qualificazioni Mondiali Qatar 2022

BOSNIA (3-5-2): Sehic; Civic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic; Stevanovic, Gojak, Pjanic, Cimirot, Kolasinac; Dzeko, Prevljak.

FINLANDIA (4-3-1-2): Hradecky; Granlund, Ivanov, Toivio, Hamalainen; Kamara, Schuller, Nissila; Lod; Pukki, Pohjanpalo.

Bosnia-Finlandia streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Bosnia-Finlandia non sarà visibile né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Mediaset ha acquisito i diritti televisivi delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ma il palinsesto prevede la trasmissione su Canale 20 solo di Francia-Kazakistan per sabato 13 novembre. Si consiglia di seguire le pagine social delle due nazionali.