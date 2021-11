Dove vedere Irlanda del Nord Italia match di qualificazione a Qatar 2022, in streaming e diretta tv: Rai

Dove vedere Irlanda del Nord Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Lunedi 15 novembre alle ore 20:45 andrà in onda la partita tra Irlanda del Nord e Italia. Sulla carta, gli Azzurri, in testa alla classifica del gruppo C insieme alla Svizzera, appaiono favoriti. Ma quello che non bisogna sottovalutare è lo spirito di rivalsa degli irlandesi che potrebbero creare non pochi fastidi alla squadra di Roberto Mancini. Per qualificarsi senza passare dai playoff, i campioni d’Europa dovranno dare il massimo e vincere per confermare l’immagine di squadra corazzata che si sono creati negli ultimi anni. Il tecnico italiano dovrà fare a meno di alcuni dei suoi giocatori come Kean e Immobile, a cui si è aggiunto anche Giorgio Chiellini che non è riuscito a recuperare dall’affaticamento muscolare patito in campionato contro la Fiorentina. Al suo posto, accanto a Leonardo Bonucci, verrà schierato uno tra Acerbi e Bastoni.

Dove vedere Irlanda del Nord Italia in diretta tv e streaming: Mediaset o Rai?

La partita potrà essere seguita sia in diretta tv che in streaming. Sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Rai Uno. Lo streaming sarà disponibile sul sito o sull’ app Rai Play, che consentirà di vederla anche dai dispositivi mobili. Rai play è gratuitamente scaricabile da qualsiasi digital store.