Dove vedere Italia-Svizzera streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai1, Sky, RaiPlay?

DOVE VEDERE ITALIA-SVIZZERA IN TV E IN STREAMING – Partita decisiva per gli Azzurri di Roberto Mancini: a due match dal termine del girone di qualificazioni a Qatar 2022, la nostra Nazionale è alla pari con gli svizzeri a quota 14 punti. Considerando che conta la differenza reti e non gli scontri diretti, non vincere la sfida dell’Olimpico può davvero compromettere la corsa dei Campioni d’Europa al Mondiale. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Italia Svizzera in tv e in streaming.

Quando si gioca Italia-Svizzera: data e luogo del match di qualificazione a Qatar 2022

Italia-Svizzera si disputerà venerdì 12 novembre 2021 alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Italia-Svizzera probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Chiesa, Insigne.

SVIZZERA (3-4-2-1):Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Widmer; Shaqiri, Sow; Okafor.

Sky o Canale 20? Dove vedere Italia-Svizzera streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale 20?

La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Italia e Svizzera, in programma venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai1. Il match sarà dunque visibile anche in streaming gratis su Rai Play, piattaforma del servizio pubblico, accedendo tramite l’app o attraverso il sito ufficiale.