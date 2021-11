Dove vedere Spagna-Svezia streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, Mediaset, DAZN?

DOVE VEDERE SPAGNA SVEZIA IN TV E IN STREAMING – La Svezia ha clamorosamente perso in Georgia per 2-0, mentre alla Spagna è bastato il rigore di Sarabia per battere la Grecia: la situazione si è così ribaltata prima dell’ultimo scontro decisivo. La Svezia deve per forza vincere in Spagna se vuole acciuffare il primo posto, mentre alle Furie Rosse può tranquillamente bastare un pari per staccare il biglietto per Qatar 2022. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Spagna Svezia in tv e in streaming.

Quando si gioca Spagna-Svezia: data e luogo del match di qualificazione a Qatar 2022

Spagna-Svezia si disputerà domenica 14 novembre 2021 alle ore 20:45, in casa delle Furie Rosse.

Probabili formazioni Spagna-Svezia, 14 novembre 2022

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Torres, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Dani Olmo.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Svanberg, Forsberg; Kulusevski, Ibrahimovic.

Sky o Canale 20? Dove vedere Spagna-Svezia streaming gratis e diretta tv in chiaro Canale 20?

La partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Spagna e Svezia, in programma domenica 14 novembre, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming su alcun canale televisivo o piattaforma italiana. Per seguire il match, consigliamo di leggere la diretta testuale del match sulle pagine social delle due squadre.