Finlandia-Francia streaming e diretta tv Canale 20? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Finlandia-Francia, valido per la decima giornata del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca martedì 16 novembre alle ore 20.45 nell’Olympiastadion di Helsinki. I padroni di casa sono al secondo posto con due punti di vantaggio in classifica sull’Ucraina ed, in caso di successo casalingo, sarebbero tra le teste di serie negli spareggi. Il pass diretto per i Mondiali 2022 è ormai sfumato perché la nazionale di Deschamps è sicura del primo posto dopo il successo nell’ultimo turno contro il Kazakistan. I finnici cercheranno così l’impresa contro i transalpini per dare seguito alla vittoria importantissima in terra balcanica contro la Bosnia.

Le probabili formazioni di Finlandia-Francia qualificazioni Mondiali Qatar 2022

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Uronen, Arajuuri, O’Shaughnessy, Vaisanen, Hamalainen; Kamara, Lod, Schuller; Pukki, Forss.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kounde, Zouma, L. Hernandez; Pavard, Tchouameni, Rabiot, Digne; Griezmann; Mbappe, Ben Yedder.

Finlandia-Francia streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Finlandia-Francia non sarà visibile né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming sul territorio italiano. Mediaset ha acquisito i diritti delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ma il palinsesto prevede la trasmissione su Canale 20 per martedì 16 novembre solo della sfida Olanda-Norvegia.