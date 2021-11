Inghilterra-Albania streaming e diretta TV RTSH Sport? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Inghilterra-Albania, valido per l’ottava giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca venerdì 12 novembre alle ore 20.45 nel Wembley Stadium di Londra. I padroni di casa sono al primo posto con venti punti in classifica ed, in caso di successo, sarebbero in pratica certa del pass per il prossimo mondiale. La nazionale di Southgate è reduce dal pareggio 1-1 contro l’Ungheria e poi affronterà lunedì la cenerentola San Marino. Gli ospiti guidati da Reja hanno compromesso la qualificazione nella sfida casalinga contro la Polonia e dovrebbero sperare in un miracolo facendo sei punti nelle ultime due giornate.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Albania

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips; Sterling, Foden, Grealish; Kane.

ALBANIA (3-4-1-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Veseli; Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi; Bajrami; Cikalleshi, Broja.



Inghilterra-Albania streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Inghilterra-Albania non sarà visibile né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming sul territorio italiano. Mediaset ha acquisito i diritti delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ma il palinsesto non prevede la trasmissione su Canale 20 di alcun match per venerdì 12 novembre causa la diretta tv contemporanea sulla Rai della sfida Italia-Svizzera.