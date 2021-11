Irlanda-Portogallo streaming e diretta Tv Mediaset? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Irlanda-Portogallo, valido per l’ottava giornata del gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca giovedì 11 novembre alle ore 20.45 nell’Aviva Stadium di Dublino. I padroni di casa sono al penultimo posto con cinque punti in classifica e già fuori dai giochi ma vorranno rendere cara la pelle ai lusitani. Cristiano Ronaldo e compagni sono secondi con sedici punti, a meno uno dalla Serbia capolista con una gara di differenza, e cercano i tre punti in attesa della sfida decisiva contro i balcanici, in programma domenica 14 novembre a Lisbona. L’arbitro designato per il match è lo spagnolo Jesús Gil Manzano.

Le probabili formazioni di Irlanda-Portogallo

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Omobamidele, Duffy, Egan; Doherty, Hendrick, Cullen, Browne, McClean; Robinson, Idah.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo; Moutinho, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Irlanda-Portogallo streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Irlanda-Portogallo non sarà visibile né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming sul territorio italiano. Mediaset ha acquisito i diritti delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ma il palinsesto prevede la trasmissione su Canale 20 solo di Grecia-Spagna per giovedì 11 novembre.