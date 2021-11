Montenegro-Olanda streaming e diretta TV Mediaset? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Montenegro-Olanda, valido per la nona giornata del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca sabato 13 novembre alle ore 20.45 nello Stadion pod Goricom di Podgorica. La nazionale di Van Gaal comanda il proprio raggruppamento con diciannove punti, due di vantaggio sulla Norvegia e quattro sulla Turchia. Gli oranges vanno così a caccia di un successo in terra balcanica che li avvicinerebbe alla qualificazione diretta ai prossimi Mondiali con il primo posto che sarebbe quasi sicuro. I padroni di casa sono quarti e già eliminati con undici punti. Nell’ultimo precedente ufficiale vittoria per 4-0 dell’Olanda.

Le probabili formazioni di Montenegro-Olanda

Montenegro (4-4-2): Mijatovic; Marusic, Vujacic, Savic, Tomasevic; Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic; Durdevic, Beciraj. CT: Miodrag Radulovic

Olanda (4-3-3): Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Winaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Bergwijn. CT: Louis Van Gaal

Montenegro-Olanda streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Montenegro-Olanda non sarà visibile né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming sul territorio italiano. Mediaset ha acquisito i diritti televisivi delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ma il palinsesto prevede la trasmissione su Canale 20 solo di Francia-Kazakistan per sabato 13 novembre.