Polonia-Ungheria streaming e diretta tv Canale 20? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2022

Il match Polonia-Ungheria, valido per la decima giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si gioca lunedì 15 novembre alle ore 20.45 nello stadio PGE Narodowy di Varsavia. I padroni di casa sono al secondo posto con venti punti in classifica ed, in caso di successo casalingo, sarebbero tra le teste di serie negli spareggi. Il pass diretto per i Mondiali 2022 è quasi impossibile perché la nazionale di Southgate sfiderà San Marino nell’ultimo turno. Gli ungheresi sono quarti in classifica e hanno l’obiettivo di scavalcare l’Albania per chiudere al terzo posto.

Le probabili formazioni di Polonia-Ungheria qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Bednarek, Glik; Bereszynski, Krychowiak, Linetty, Placheta; Zielinski; Lewandowski, Buksa.

Polonia-Ungheria streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Il match Polonia-Ungheria non sarà visibile né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming sul territorio italiano. Mediaset ha acquisito i diritti delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 ma il palinsesto non prevede la trasmissione su Canale 20 di alcun match per lunedì 15 novembre causa la diretta tv contemporanea sulla Rai della sfida Irlanda del Nord-Italia